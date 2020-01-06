شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن لزيادة القدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه تلقى من أحد المواطنين المتضررين من مخاطبة أحد شركات توزيع الكهرباء، بسبب تحويل العداد الخاص بمنزله من تجارى إلى منزلى وطلبه زيادة القدرة.

وأشار الجهاز إلى أنه بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها تم الاتفاق مع مسئولى شركة التوزيع التابع لها الشاكى على إجراء المتابعة وعمل اللازم نحو إعداد مقايسة لزيادة القدرة.



الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:-



1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.



2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكى:-



• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

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• احضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).