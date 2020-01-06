محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة ورفع للإشغالات بمحيط الكنائس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة الجيزة بفرق النظافة بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة إستعداداً لإحتفالات عيد الميلاد المجيد حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار والكنس والتجريد وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها. كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة برفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الإحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مؤكداً على إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة. كما تقرر إيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الإحتفالات وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين. كما تم مراجعة مخرات السيول بمركزى ومدن الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتهما ومتابعة الأرصاد الجوية للوقوف على الحالة الجوية للمحافظة خلال الأعياد. Advertisements ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار فى حاله هطول الأمطار والإهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى لتسيير الحركة المرورية. كما طالب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بإنتظار أي سيارات بمحيط الكنائس . ومن جانب أخر قام محافظ الجيزة بزيارة إلى كنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة للمشاركة فى الإحتفال بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة فى عنصرى الأمه من ترابط وتحاب لهو الدعامه الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كافة محاولات التفرقة التى يحاول البعض زرعها بغرض التخريب متمنياً للحضور من رعايه الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء .

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