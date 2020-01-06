شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحديث منظومة التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات بقيمة 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من مركز البحوث الزراعية حول الخطة الجديدة للمعمل المركزي للمبيدات لتطوير وتحديث وزيادة القدرة الاستيعابية لأجهزة التحليل خلال عام 2020 – 2022، متضمناً الاستمرار في استكمال شراء الأجهزة التحليلية اللازمة لزيادة القدرة الاستيعابية للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمنتجات الزراعية بقيمة تقترب من 100 مليون جنيه.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل في تصريحات صحفية لـ المصري اليوم الإثنين، «إنه تم توجيه الباحثين بالمعمل المركزي للمبيدات بضرورة عمل أبحاث على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحديث خطة البرامج التدريبية لجميع أنشطة المعمل المركزي للمبيدات وذلك لتدريب الأفراد العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص».

وأضاف عبدالسلام، أنه تم وضع خطة متطورة لعمل برامج إرشادية وتوعية للمزارعين والعاملين في مجال المبيدات، والتوسع في برامج رصد متبقيات المبيدات في منتجات الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، ليشمل أغلب الأسواق بجميع المحافظات، وكذلك ليشمل كل منتجات الخضر والفاكهة.

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وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه سيتم شراء أجهزة حديثة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لتقدير المعادن الثقيلة في المنتجات الزراعية، وزيادة القدرة الاستيعابية في مجال تقدير متبقيات المبيدات وتقدير السموم الفطرية بالمنتجات الزراعية وتجهيز وحدة للكشف عن الملوثات الميكروبية بالمنتجات الزراعية لاستكمال باقي أنشطة المركز الوطني للرصد، وزيادة القدرة الاستيعابية لقسم بحوث تحليل المبيدات.

وأضاف عبدالسلام، «إن المعمل المركزي للمبيدات يخطط لدعم قسم بحوث سميه المبيدات للثدييات ببعض الأجهزة الحديثة في مجال دراسات السمية المختلفة لتطوير أداء القسم في هذا الاتجاه، واستكمال تنفيذ شبكة Intra-net بالمعمل المركزي للمبيدات تمهيداً لتنفيذ نظام إدارة المعلومات بالمختبرات LIMS وذلك لتطوير أداء النظام الإداري والأعمال الفنية بالمعمل المركزي للمبيدات لكى يكون أداء النظام مكتملاً إلكترونياً تماشياً مع توجيهات الدولة لتحديث الأنظمة الحكومية».

وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه سيتم إعادة تأهيل وتطوير معامل التربية القياسية الخاصة بقسم بحوث التربية القياسية بتكلفة قدرها في حدود 2 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وتطوير الصوبة الزراعية الخاصة بالمعمل المركزي للمبيدات، وذلك لاستخدامها في إجراء الأبحاث وتطوير وحدة معالجة وتصنيع المبيدات بقسم بحوث مستحضرات المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

وشدد عبدالسلام، على الاستمرار في تأهيل قسم بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئة لتوسيع مجال الاعتماد الدولي لاختبارات أخرى مثل تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة بالمنتجات الزراعية، وكذلك تقدير متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمياه والتربة والمنتجات الحيوانية، وتأهيل قسم بحوث تحليل المبيدات للاعتماد الدولي في مجال تحليل وتقييم تجهيزات المبيدات طبقاً للمواصفات الدولية 17025 ISO لسنه 2017، وتأهيل قسم بحوث سمية المبيدات للثدييات والأحياء المائية للحصول على الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفات الدولية 17025 ISO لسنه 2017.

وأشار عبدالسلام، إلى إنه سيتم توفير الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تساعد الباحثين بالمعمل المركزي للمبيدات على إجراء أبحاث متميزة وذلك لإنتاج أبحاث قابلة للنشر بمجلات عالمية ذات معامل تأثير عال، وتوجيه الباحثين بالمعمل المركزي للمبيدات بضرورة وجود أفكار جديدة وتوجيه الأبحاث لحل المشكلات الخاصة بالمبيدات الموجودة بقطاع الزراعة والبعد عن الأبحاث النمطية والتقليدية.