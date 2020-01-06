شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: أداء الامتحان الإلكتروني على تابلت المعلم في حالة الأعطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد عطية المسؤولية المشتركة بين المدير العام ووكيل الإدارة في اعمال الامتحانات، وشدد على عقد الامتحان لأي طالب متقدم ،وفي حالة حدوث طارئ يؤدي الامتحان أولا ثم نبحث الأمر بعد الامتحان.

وكلف عطية بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للصفين الأول والثاني الثانوي تضم كلا من المدير العام والوكيل ومسؤول التطويرالتكنولوجي، والتعليم الثانوي ومسؤول الأمن والموجه الأول للمادة، وعضو من الإدارة القانونية، وعلى غرارها تشكل غرف عمليات الإدارات التعليمية، على أن تكتب التقارير أولا بأول.

ولفت إلى تحرير محضر إثبات فوري لأي حدث أثناء سير أعمال الامتحانات وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية للتدخل السريع، وشدد على تنفيذ قرار مكافحة الغش والتعامل الفوري مع أي واقعة ومنع دخول الهاتف المحمول نهائيا مع الطلبة.

وأكد عطية على ضرورة الانتهاء من طباعة الامتحانات والامتحان الاحتياطي، وتوزيع الامتحانات يوما بيوم صباحا من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة، وتابع أن الإبلاغ وتسجيل نسب الحضور في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي فور بدء الامتحان.

وشدد على حصر جاهزية المدارس وتحديد المدارس غير الجاهزة للدخول على منصة الامتحان إلكترونيا للصف الثاني الثانوي للمدارس الحكومية والخاصة، وإعداد تقرير يصل المديرية غدا، مع تقديم مذكرة وتقرير شرح تفصيلي للأسباب.

وطالب عطية بحصر التجهيزات التكنولوجية بالمدارس توصيلات النت والشبكات والبنية التكنولوجية وهل مؤقته أم دائمة راوتر هوائي أو دائم أسلاك الفايبر والأجهزة،

حتي يتسني مركز التطوير التكنولوجي من الدخول على منصة الامتحانات.

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وشدد على توقيع الطلبة في كشف حضور لإثبات وجود الطالب وأدائه الامتحان بالمدرسة، واجراء محضر إثبات حالة لاي واقعة تفصيليا وليس مختصرا يوقع عليه ملاحظو اللجنة ومسؤول التطوير إذا كان خاصا بالتابلت ومراقب الدور ورئيس اللجنة (مدير المدرسة) .

وأكد عطية على طلبة الصف الثاني الثانوي ومسؤولي التطوير بعمل تحديث لجهازالتابلت، وإذا حدث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يستعين بتابلت المعلم ويؤدي الامتحان به، على أن تعقد الامتحانات بنظام الكتاب مفتوح open book.

وأكد عطية على سرعة حصر التحويل للطلاب من علمي لادبي والعكس من قبل التعليم الثانوي بعد تقديم الطالب لطلب مكتوب يتم الموافقة عليه وكذلك بالنسبة للغة الاجنبية الثانية.

وطالب عطية بتسليم التابلت هذا العام لطلاب الصف الأول الثانوي فقط والطلبة المنتظمين وإذا وجدت أجهزة بالمخازن ووجود الوافدين أو الراسبين تكتب مطالبة للعدد وتقدم بمخازن الوزارة لاستلام تابلت مماثل للعام الماضي.

وقال عطية نقترح أن يكون أكثر من مركز لتصحيح الامتحانات تيسيرا على المعلمين المصححين وأشار إلى أن الهدف من مراكز التصحيح الشفافية وعدم تصحح مدرسة لنفسها والمدارس الخاصة أيض ،حيث يتم التصحيح بالتنسيق مع التجريبيات ويكون التصحيح في نفس اليوم والانتهاء بدقة وسرعة مع أرقام الجلوس الموحدة .

وشدد على التنسيق والتنظيم خلال محمد عبدالتواب مشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وعدم إصدارأي بيانات عن الامتحانات كما شدد على عدم الإدلاء بأي بيانات لأي جهة، الوزارة أو المحافظة إلا من خلال مدير المديرية أو مدير عام التعليم العام.

وشدد عطية على إعلان النتائج بعد صدور فاكس من الوزارة.

وأكد عطية في نهاية الاجتماع على تفعيل دور مجالس الأمناء، والتركيز على الأنشطة الرياضية، وتطبيق ولائحة الانضباط، وتنفيذ الية صرف حوافز رياض الاطفال والصفوف الأولي حيث ستنظم بقرار يتم العمل به فور صدوره قريبا.

و أشار علاء حسين مدير التطوير التكنولوجي إلى ضرورة التحويل الالكتروني في حالة تحويل الطالب ورقيا بين الشعب من ادبي إلى علمي والعكس.