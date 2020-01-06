شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد من قيادات الوزارة، بالمقر البابوي بالعباسية. وضم الوفد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.