شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع رئيس شركة «أڤايا» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نضال أبولطيف، رئيس شركة «أڤايا» العالمية؛ لبحث التعاون في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام منصات برمجيات الشركة الذكية، لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمي وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي وتحسين جودة الخدمات؛ حيث تم الاتفاق على إطلاق مركز عالمي لتطوير وتحديث برمجيات شركة «أڤايا العالمية» في مصر ويقدم خدماته لكل دول العالم التي تعمل بها الشركة وسيمثل بيئة مناسبة لدعم الابتكار وتوطين الإبداع في البحث والتطوير للتقنيات الذكية والبرمجيات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية ورفع كفاءة المهارات البشرية.

وأكد «طلعت» على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجيا الذكية؛ مشيدا بأهمية التعاون مع شركة أﭬايا لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المبتكرة التي تساهم بشكل فعال في المضي قدماً نحو بناء مصر الرقمية، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الواعدة في التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

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من جهته، أعرب نضال أبولطيف عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص شركة أﭬايا على دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة؛ مؤكدا على زيادة أﭬايا لعدد فريق عملها في مصر من مطوري البرامج التكنولوجية بنسبة 80%، إيماناً بأن مصر زاخرة بالكوادر المؤهلة وأن الشباب هم عصب قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن اللقاء الاتفاق على اتاحة منصة أڤايا للتواصل الموحد عبر الحوسبة السحابية لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التواصل والتعاون بشكل اكثر فاعلية، وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث منصات البرمجيات الذكية وتقنيات أڤايا بالتعاون مع المعهد القومي لتنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات iTi وذلك امتدادا لما قامت به الشركة من تدريب المدربين وتأهيل متخصصين لتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، حيث يتم تخريج دفعة جديدة كل ثلاثة أشهر لتلبية احتياجات السوق المصري من التخصصات المختلفة.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإطلاق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع شركة أڤايا بهدف تمكين ذوي إعاقة السمع والتخاطب من الوصول لخدمات الطوارئ، الإسعاف والنجدة والمطافي عبر تطبيق «واصل»، الذي يتيح التواصل المرئي مع الموظفين في هذه الجهات باستخدام لغة الإشارة والعلامات المرئية.