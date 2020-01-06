شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر أمانة في أعناقنا ويجب أن نكون جميعًا تحت أمر الوطن متى طلبنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر كنانة الله في الأرض، وهي أمانة الله في أعناقنا، ونحن لها فداء، ويجب أن نكون جميعا تحت أمر الوطن متى طلبنا، وكيف طلبنا، وأنّى طلبنا، لن نتردد طرفة عين أو دون ذلك.

وأضاف وزير الأوقاف من رحاب بيت الله الحرام وبمناسبة مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي: الذود عن حمى مصرنا العزيزة الأبية التي لا تقبل الضيم واجب شرعي على جميع أبنائها وهو واجب الوقت. وندعو الله عز وجل أن يحفظها وأهلها وقائدها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه، وأن يجعل أمرها يسرا، وعيشها رغدا، وأرضها أمنا أمانا إلى يوم الدين .

وتابع الوزير: كما نسأله أن يرد كيد من أراد أو يريد بها أو بأهلها سوءًا في نحره كما رد الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرًا، ويكفيها شره كما كفى المؤمنين القتال بفضله، ويجعل تدبير من أراد أو يريد الجور أو الاعتداء عليها تدميره، ويهيئ لها ولأهلها رشدا وعزًا وفضلًا من عميم فضله وكرمه ورضوانه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى مولانا «نعم المولى ونعم النصير» وهو حسبنا ونعم الوكيل .