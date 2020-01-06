شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف عام كنائس الوادي الجديد يتلقى التهنئة بعيد الميلاد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا ارسانيوس، أسقف عام كنائس الوادى الجديد والواحات، اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، وعدد من القيادات الأمنية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر إيبارشية الوادي الجديد بالخارجة، كما استقبل الشيخ السيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بالعام الميلادى وعيد الميلاد المجيد، بحضور الكهنة والقساوسة رجال الدين المسيحى بالكنيسة.

وقال الأنبا أرسانيوس إن مشاعر المحبة التي تجمع الشعب المصرى بشقيه المسيحى والمسلم انعكاسا لتلاحم النسيج الحقيقيى للمجتمع المصرى المتماسك والذى سيظل هكذا على مر الزمان.