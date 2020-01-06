شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: استبدال خط مياه البوهي ومطار إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستبدال خط مياه قطر ٢٠٠ مل، المغذي لمناطق المنيرة وشارع البوهي وشارع المطار، وبعض المتفرعات بحي شمال الجيزة، نظرا لتهالك الخط القديم، وتكرار حدوث الكسور به، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

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وأضاف «راشد» أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال، حيث ستجرى على عدة مراحل لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكداً على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببذل قصارى جهدهم للإنتهاء من الأعمال خلال أسبوعين على الأكثر، نظراً لأهمية الخط في تغذية بعض المناطق بإمبابة، إضافة إلى تأثيره على ضغوطات المياه ببعض مناطق المنيره الشرقية والغربية ووراق الحضر والعرب والعجوزة والمهندسين والدقي.

وأشار إلى نشر الخدمات المرورية بمحيط الأعمال، لعدم التأثير على الحركة المرورية، مناشداً الأهالى بالتعاون الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وتؤكد محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بمياه نقية صالحة للشرب، لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، إضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 لاستقبال طلبات المواطنين.