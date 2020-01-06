شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: لن يضار عامل بشركة بورسعيد للتنمية السياحية من إجراءات التصفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة تنظيم بعض الأعمال الخاصة بشركة بورسعيد للتنمية السياحية (تحت التصفية)، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وسيد سنجابى مدير مديرية القوى العاملة، ورئيس الغرفة التجارية ومستأجر قرية النورس، وجرجس إبراهيم ابو النور المصفي القضائي لشركة بورسعيد للتنمية السياحية والمعين من قبل الجمعية العمومية للشركة.

ووجه «الغضبان»، مدير مديرية القوى العاملة والمصفى القانونى للشركة بتنظيم ومتابعة المستحقات الخاصة بالعمال بشركة بورسعيد للتنمية السياحية (تحت التصفية) طبقا لما تم الاتفاق علية وتعهد الحضور بتنفيذ ما تم مناقشته أثناء الاجتماع بما يضمن حقوق العمالة بالشركة المتفق عليها.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يضار أحد من مستأجري محلات النورس الملتزمين بسداد مستحقات الشركة بالكامل متضمنة المساحات الزائدة والمتعدي عليها حتي تاريخه.