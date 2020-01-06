شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: منح 34 ألف كلب رخصة جديدة وتحصين 2278 قطة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أنه تم منح 34 ألفاً و677 كلبا أليفا رخصة جديدة خلال عام 2019، وفقاً للإشتراطات التي حددتها الهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات ومنها حظر سير الكلاب بدون وجود الرخصة في رقبة الحيوان وذلك للوقاية من مرض السعار.

وأوضح التقرير -حصلت المصري اليوم على نسخة منه- أنه تم تحصين جميع الكلاب المرخصة للوقاية من مرض السعار والأمراض الوبائية الآخري، فضلاً عن تحصين 2278 قطة أليفة، وتحصين 3153 حيوان معقور من الكلاب الضالة، مشدداً على أن إستراتيجية الدولة تستهدف أن تكون مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير أن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المرض تعتمد على التخلص منه بين الحيوانات والإنسان وتعزيز وتقوية برامج الترصد للمرض بين الإنسان والحيوان، وتوفير التأييد والتواصل الفعال والدعم المجتمعي وتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية.

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وأوضح التقرير أن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتخلص من مرض السعار تعتمد على تحريك وتوفير الموارد اللازمة لأعمال الوقاية والمكافحة الفورية في حالة الاشتباه بوجود إصابات مرضية وعمل الدراسات العلمية لتوفير المعلومات.

وشددت الاستراتيجية لمكافحة مرض السعار، على أن التخلص من المرض بين الحيوانات يعتمد على التحكم في أعداد الحيوانات الضالة بالشوارع والتطعيم الشامل للحيوانات بمعدل 70% لمدة 3 سنوات متصلة.

ولفت التقرير إلى أهمية دفع الحيوانات خارج الكتلة السكنية بالتخلص من القمامة والمخلفات البلدية، فضلاً عن نشر فكرة المسئولية الواعية لإمتلاك وتربية الحيوانات، ومراجعة وتفعيل قوانين المنطقة لترخيص تربية الحيوانات.

يأتي ذلك بينما أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية شروطاً جديدة لإستخراج رخصة الكلاب الأليفة، فيما تبحث زيادة أسعار رخصة الكلاب الأليفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية بالمحافظات، ومنها أن يتقدم صاحب طلب الرخصة للإدارة البيطرية الواقع في نطاقها الكلب، موضحاً به عدد من الطلبات مثل بطاقة تسجيل الحيوان، وإجراءات التحصين ضد مرض السعار، والكشف على الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص، ودفع رسوم الترخيص، ومنح الرخصة بعد إستيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصي تقدير، وضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب، وأن تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب إستخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنوياً.