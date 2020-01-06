شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية مع رئيس «التخطيط العمراني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، الدكتور علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال «عبدالفتاح» في تصريحات صحفية، إنه يجرى حاليًا دراسة المخطط الاستراتيجى لعدد من المدن بمحافظة القليوبية لاستغلال المقومات الطبيعية الموجودة بها كمدينة بنها ومدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أن هذا بالإضافة إلى القرى التي يوجد بها حرف أو مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات معينة وذلك من خلال تسليط الضوء عليها والنهوض بها بالإضافة إلى وضع خطه متكاملة لتطوير المناطق الاستثمارية وتطوير القناطر الخيرية وبحيرة عرب العليقات وجزيرة الشعير.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن تلك الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر (2052) وما يتطلبه من تفعيل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمقومات الكامنة في كل قطاع منها.

وقال محافظ القليوبية إن الاجتماع يهدف إلى استيفاء ما يلزم من مقترحات، تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء للاعتماد، مشيدًا بالجهد المبذول لإعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمحافظة والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني موجهاً بتشكيل لجان تنسيقية من المحافظة لمراجعة المخطط وتحديث جميع البيانات وقائمة المشروعات في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاعتماده حتى يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.