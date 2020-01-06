شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يهنئ البابا تواضروس و«مكرم» بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد.

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وجاء في البرقية «يسعدنى ويشرفنى أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء القليوبية بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد...داعيا المولى عز وجل أن يعيده على قداستكم والاخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والقس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، والقس إيميل أنور رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية وللإخوة الأقباط بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

وأكد المحافظ على عمق مشاعر الإخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيًا «المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى».