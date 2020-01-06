شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة ومحافظ الشرقية يبحثان سبل تطوير المناطق الصناعية وإقامة مدينة للآثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال لقاءه الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة، تم استعراض موقف 19.5 فدان بالمنطقة الصناعية ببلبيس والمقرر إقامة مدينة للأثاث عليها بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فيما يتعلق بتوصيل المرافق والانتهاء من التصميم المحدد لها والتي ستحقق طفرة صناعية بالمحافظة وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن فتح أفاق استثمارية غير مسبوقة بالمحافظة.

وأضاف غراب أن الاجتماع حمل خطة المحافظة لتطوير المناطق الصناعية لإحداث الاستقرار في السوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وأكد محافظ الشرقية على الاستعداد الكامل لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية، حيث تضم المحافظة أربعة من المناطق الصناعية الهامة والضخمة كقلعتي الصناعة بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وكذلك المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية.

كما تضمن اللقاء بحث سبل تطوير والارتقاء بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل مشكلاتها خاصة ما يتعلق بمجال توصيل المرافق للتسهيل وإتاحة فرص الاستثمار الحقيقية أمام المستثمرين الجادين والاستفادة من الموارد التي تمتلكها المحافظة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التواصل مع كافة المحافظات للتعرف على مشكلاتهم فيما يتعلق بمجال الصناعة لتوفير البيئة والمناخ المناسبين للاستثمار وإزالة كافة المعوقات ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المنشودة ومن ثم الوصول لمعدلات نمو إيجابية في قطاعي الصناعة والتجارة بالمحافظات.