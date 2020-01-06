شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. غلق بوغاز ميناء الصيد في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس السيئ بمدن وقري دمياط، حيث تعرضت بعض المناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وعزبة البرج ودمياط الجديدة وشطا ورأس البر لأمطار خفيفة متفرقة، فيما سادت حالة من الصقيع أنحاء المحافظة، مما أدي لشلل الحركة التجارية في مدينة دمياط .

وفي سياق متصل، تواصل إغلاق بوغاز ميناء الصيد بعزبة البرج، بسبب الرياح وتقلبات الطقس، وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز انتظارا لتحسن الأحوال الجويه والعودة لرحلات الصيد في عرض البحر مرة أخرى وتسبب توقف حركة الصيد في ارتفاع أسعار الأسماك في مختلف أنحاء المحافظة، حيث وصل سعر كيلو الشبار إلى 40 جنيها بينما ارتفع سعر كيلو البوري إلى 70 جنيه والجران ارتفع سعره إلى 50 جنيها .

من جانبه، أكد ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في تصريح خاص له، أن الميناء لم يتأثر بسوء الأحوال الجوية، وتسير حركة دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية، حيث توجد داخل الميناء 7 سفن .