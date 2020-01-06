شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 127 سنة.. فوز «فسيفساء العائلة المقدسة» في استفتاء «موزاييك الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو صفحة متحف الموزاييك، تحت الإنشاء، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبد الرأس السوداء بمنطقة باب شرقى وسط الإسكندرية، القطعة الفائزة في استفتاء شهر يناير وهي عبارة عن قطعة فسيفساء نادرة تجسد رحلة العائلة المقدسة كأجمل القطع تضم السيدة العذراء مريم وابنها السيد المسيح عليه السلام ومعهما يوسف النجار ابن خالة السيدة العذراء مريم عليها السلام، حيث تم العثور عليها في المعبد المثمن بمنزل كليفيدن في إنجلترا وتؤرخ لعام ١٨٩٣ وعمرها 127 سنة.

كما عرض المتحف فسيفساء تصور الحياه البحرية من خلال تصوير ١١ نوعا من الكائنات البحرية التي يمكن التعرف عليها اليوم «أخطبوط- أستاكوزا- سمكة كبيرة مفترسة- دنيس- بورى أحمر- كومبير- قاروص- باستيل أخضر- عقارب البحر- موراييه»، والقطعة هي اللوحة المركزية من فسيفساء أرضية كانت تزين حجرة طعام بڤيلا بضاحية بوبولونيا في إيطاليا وتؤرخ إلى العام ١٠٠ الميلادى وتم نقلها من موقعها إلى متحف فيكتوريا وألبرت والمعروض حاليا بالمتحف البريطانى.

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فيما أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية فوز باب معبد فرعوني باستفتاء «أنت من تقرر»، والذى يجريه المتحف للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور ليجرى عرضه للجمهور بالمجان خلال شهر يناير الجاري.

وجاءت القطعة الفائزة عبارة عن تعليقه على شكل باب معبد فرعونى مرسوم عليه كتابة فرعونية وعلى باب المعبدمن أعلى نسر ناشر جناحيه ومركب وسطها تمثال فرعونى أثرى من الحجر ومنقار ويجلس على كرسى حجرى، والتمثال مثبت بإطار من الذهب وأعلى التعليقه كوشة وزرده ذهب للتعليقة وهى من مقتنيات أسرة محمد على باشا.

فسيفساء العائلة المقدسة

فسيفساء العائلة المقدسة

وشملت القطع المعروضة تعليقه على شكل حدوة من البلاتين من نصفين يتحركان على بعضهما والحدوة مفرغة ومرصعة بأحجار من الماس بواسطة مفصلة ملحوم بأعلى الحدوة كوشة من البلاتين مركب بها زردة من البلاتين على شكل لوزة مركب بها حجر ماس من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار)، وتعليقة من الذهب على شكل بيضة من نصفين مفرغة من الداخل ويربط النصفان كل منهما بالآخر قلاووظ ويعلو التعليقة وملحوم بها كوشة زردة ذهب وسطح التعليقة من الخارج منقوش بالبارز شكل ورود وفروع شجرة من مقتنيات أسرة محمد على باشا، وتعليقة من حجر الأونكس بيضاوية الشكل مركب على أحد وجهيها حلية من الذهب على شكل خفاش مرصع بأحجار من الماس من مقتنيات الأمير محمد على توفيق، وكذا غلاف نوتة من الذهب الواجهة جزي متحرك على مفصلة بمثابة غطاء للورق وبالجزء الثابت من الواجهة مسماران قلاووظ من الذهب لتثبيت الأوراق داخل الغلاف مركب على الجزء المتحرك من الواجهة هلال، ونجمة من الذهب مرصعان بأحجار من الماس والجزء المتحرك من الواجهة داخلة قلم لأسنان الرصاص من الذهب من مقتنيات الأمير محمد على توفيق.