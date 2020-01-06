شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استبدال خط مياه البوهى ومطار إمبابة لتهالكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستبدال خط مياه قطر 200 مل المغذى لمناطق المنيرة وشارع البوهى وشارع المطار وبعض المتفرعات بحى شمال الجيزة لمواجهة تكرار حدوث الكسور بالخط المياه القديم، نظرا لتهالك الخط القديم وتكرار حدوث الكسور به، حفاظاً على سلامة المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الأعمال حيث ستجرى على عدة مراحل لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكداً على شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببذل قصارى جهدهم للانتهاء من الأعمال خلال أسبوعين على الأكثر، نظراً لأهمية الخط فى تغذية بعض المناطق بإمبابة إضافة إلى تأثيره على ضغوطات المياه ببعض مناطق المنيرة الشرقية والغربية ووراق الحضر والعرب والعجوزة والمهندسين والدقى.

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كما أكد المحافظ على نشر الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لعدم التأثير على الحركة المرورية مناشداً الأهالى بالتعاون الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد .

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بمياه نقية صالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة إضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 لاستقبال طلبات المواطنين .

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أمس عن حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 ملم بشارع الأهرام مما استدعى إلى إجراء غلق جزئى بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح .