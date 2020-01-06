شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن العالم الأزهرى موسى لاشين.. كرمته وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الإثنين 6 يناير ذكرى رحيل العالم الأزهرى موسى شاهين لاشين ، الملقب بالشيخ الدكتور موسى لاشين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية والمركز الدولي للسيرة والسنة بوزارة الأوقاف المصرية.

الخليج 365 يقدم 15 معلومة عن الدكتور الشيخ موسى لاشين كما يلى:

1- ولد الشيخ موسى لاشين فى قرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية فى 6 إبريل عام 1920.

2- حفظ لاشين القرآن الكريم في كتاب القرية وأتم تعليمه بالمعاهد الأزهرية إلى أن حصل على الثانوية الأزهرية.

3- التحق الشيخ موسى لاشين بكلية أصول الدين وحصل على الشهادة العالية (الليسانس) منها عام 1946.

4- وفى عام 1948 حصل لاشين على شهادة العالية مع إجازة التدريس (الماجستير) من كلية اللغة العربية .

5- كما حصل لاشين على شهادة العالمية "الدكتوراة" في التفسير والحديث من كلية أصول الدين عام 1965 م.

6- عمل موسى لاشين مدرسا للتفسير والحديث فى عدد من المعاهد الأزهرية.

7- كما عمل مدرسا بقسم الحديث بكلية أصول الدين منذ عام 1965 وتدرج في سلك جامعة الأزهر حتى أصبح عميدا للكلية فى الفترة من عام 1979 وحتى عام 1982.

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8- عين موسى لاشين رئيسا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في أقسام الحديث والتفسير والدعوة 1977-1984 .

9- وفي عام 1979 تم تعيينه نائباً لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث بالانتداب.

10- أعير الدكتور موسى لاشين للعمل في عدد من الدول مثل" الكويت والسعودية وقطر وليبيا والصومال".

11- نشر الدكتور موسى لاشين الدعوة الإسلامية في الإذاعات المرئية والمسموعة فى مصر والدول العربية كما سجل حلقات بالإذاعة البريطانية.

12- من أشهر مؤلفاته:"تيسير البخاري، المنهل الحديث في شرح أحاديث البخاري، اللآلئ الحسان في علوم القرآن"

13- حصل الدكتور موسى لاشين على درع وزارة الداخلية وشهادة تقدير منها عام 1982 لجهوده في تصحيح المفاهيم المغلوطة لجماعات التكفير والهجرة.

14-كما حصل موسى لاشين على وسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون والأداب من الطبقة الأولى عام 1997.

15- شغل لاشين منصب رئيس المركز الدولي للسيرة والسنة بالمركز الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف منذ عام 1994 م وحتى وفاته فى مثل هذا اليوم 6 يناير عام 2009.