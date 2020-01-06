شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدى: إرسال قوات تركية لليبيا تصعيد يهدد أمن مصر وحوض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق إن انتشار جيش الاحتلال التركى بليبيا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري ويعد تصعيدا في غاية الخطورة يهدد ليبيا والاستقرار فى منطقة حوض المتوسط، وأكد السفير حسين هريدي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال جيشه إلى ليبيا يدل على الرغبة في الهيمنة على ليبيا وإيجاد موطأ قدم "لتركيا - أردوغان" للانتشار والتوسع في شمال أفريقيا وفِي منطقة جنوب الصحراء.

وشدد مساعد وزير الخارجية على ضرورة ألا يمر هذا التدخل التركي بليبيا مرور الكرام؛ نظرا لأن نتائجه ستكون كارثية على الأوضاع في البحر المتوسط .. مشيرا إلى أن دخول جيش الاحتلال التركي إلى ليبيا لن يسهم في تنفيذ مبادرات الأمم المتحدة بشأن حل سياسي متفق عليه بين كافة الأطراف الدولية، كما أن هذا الانتشار التركي سيؤدي إلى تعميق الأزمة الليبية والانقسام والاستقطاب السياسي الحاد بين الشرق والغرب في ليبيا.

ولفت إلى أن مصر ترفض التدخلات الأجنبية وتعمل مع كافة الأطراف المحبة للسلام من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتطبيق اتفاق الصخيرات والذي سبق واعتمده مجلس الأمن بالإجماع في قمة خاصة حول ليبيا في سبتمبر 2017 .. مشيرا إلى الاتصالات الدولية التي تجريها مصر على أعلى مستوى منذ أسابيع مع قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الكبرى والمعنية من أجل التشاور حول كيفية مواجهة العدوان التركي ومساندة ليبيا الشقيقة.

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وكان أردوغان قد أعلن أمس الأحد، تحرك وحدات من جيش الاحتلال التركي إلى ليبيا للقتال مع المليشيات ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقود معركة لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية ، كما أعلن أن بلاده وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.