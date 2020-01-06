شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الطبية: إضافة المواليد الجديدة بمشروع العلاج خلال 3 أشهر من ولادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، الصيادلة"، أنه لم يتم الإعلان عن إعادة فتح باب الاشتراك لأول مرة، أو تجديد الاشتراك، لفترة استثنائية، بمشروع علاج الاتحاد، حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى حالة فتح فترة استثنائية، فسيتم الإعلان عنها، على موقع الاتحاد، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأوضح، اتحاد المهن الطبية، فى بيان أًصدره، اليوم، الإثنين، أنه يُسمح للأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج من النقابات الطبية الأربعة، يُسمح فقط خلال العام الحالى، لإضافة كل من: المولود الحديث خلال 3 أشهر من الولادة، والزواج الحديث خلال 3 أشهر من العقد، حديث التخرج فى خلال 3 أشهر من شهور القيد فى النقابة.

ويأتى ذلك بعد إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان"، غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة والتجديد والإضافة، يوم الثلاثاء المضاى، والإشارة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاستفادة للأعضاء المشتركين بداية من شهر يناير 2020، وأوضح مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن كافة مقرات مشروع العلاج مستمرة فى تلقى طلبات أعضاء النقابات الأربعة، حتى الثالثة عصر اليوم.

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وكان الاتحاد قد قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى)، بنسبة زيادة تصل إلى 60%، مشيرا إلى أنه تم توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه لسرعة الرد على كافة استفسارات الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج، يتم إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمشروع العلاج، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو الاتصال على أرقام المشروع التالية: 27954010 – 27940487.