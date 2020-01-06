الصحة تعقد ورش تدريبية للعاملين بالأقصر وجنوب سيناء وبورسعيد لتطبيق التأمين الصحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد عدد من الورش التدريبية لمقدمي الخدمة الطبية بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لرفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية وجميع العاملين بالمنظومة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم وضع خطة تدريبية متكاملة لرفع كفاءة مستوى جميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لضمان وجود كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى ممارسات الجودة الصحية، لضمان حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه سيتم عقد ورشة تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لمدة يومين، حيث تشمل مبادئ سلامة المريض، وكيفية رفع التقارير للأحداث العارضة في المستشفى، وأهمية دور إدارة المستشفى فى تطبيق برامج تحسين دور الخدمات الصحية، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الطبية العالمية.

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وأشار " السبكي" إلى أن التدريب سوف يشمل أكثر من 40 كادر طبي من مدن شرم الشيخ، رأس سدر، أبو رديس وسانت كاترين، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا".

ولفت إلى أن الدورات التدريبية سوف تعقد بشكل مستمر في محافظات المرحلة الأولي التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم عقد دورة تدريبية لأبرز الممارسات العالمية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة بورسعيد على مدار يومي (5-6) من شهر يناير الحالي، مضيفًا أنه سوف تعقد ورشة أخري أيضًا يومي (8-9) من الشهر الجاري بمحافظة الأقصر.