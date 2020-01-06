شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مدارس النيل الحكومية تعلن غدا الثلاثاء إجازة رسمية بسبب احتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع فروع مدارس النيل المصرية ( السادات- دمياط - أسيوط - الأقصر وأسوان - الشروق- الشيخ زايد - الياسمين والأندلس بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وتعمل مدارس النيل على منح الطلاب شهادة معتمده دولياً من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أى اختبارات.

ويعتمد نظام النيل التعليمى الذى يعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذو صبغة دولية في مصر لأبناء الطبقة المتوسطة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية فى الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج التعليمية.

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كما تحرص إدارة مدارس النيل المصرية على إتمام العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة على تنمية مهاراتهم المهنية.

ونجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين في افتتاح 9 مدارس جديدة فروع ( السادات بالمنوفية، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد فى الجيزة ).

جدير بالذكر أنه تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومى 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصندوق تحيا مصر.