شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 1.9 مليون جنيه مستحقات شكوى لمصريين بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى مليون 921 ألف جنيه مصري تقريبا،وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران إلى أنه استطاع حل 263 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 368 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى 20 للقضاء، ومازالت هناك 85 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال 2019.

وأضاف المستشار العمالى أنه استطاع خلال الفترة المشار إليها توفير 135 فرصة عمل داخلية وخارجية للعمالة المصرية، وعقد 101 لقاء مع الجالية المصرية ، وقام بـ 174 زيارة للمصالح الحكومية، و176 زيارة ميدانية للمنشآت التى يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 20 ألف استفسار للمصريين خلال نفس الفترة.

وعن أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل فى استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية فى أى مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.