شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يشارك باحتفالية عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، الاحتفال الذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، مساء أمس الأحد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقدم ضاحى التهنئة للقس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، متمنيا عام سعيد على الجميع، ومستقرا على مصر بلد الأمن والأمان.

كانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت مساء أمس الأحد بعيد الميلاد المجيد واستقبل القس الدكتور اندرية زكي المهنئين بمقر الكنيسة.

وشملت الاحتفالية موكب الدخول وأعقبه صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم قدمها فريق الكنيسة الإنجيلية، ثم ألقى القس سامح موريس راعي الكنيسة كلمة العيد، تلى ذلك كلمة للدكتور القس اندرية زكى، والتي قدم من خلالها الشكر لرئيس الجمهورية لجهوده وجهود الدولة في تقنين أوضاع 271 كنيسة، وكذلك تأسيس هيئة أوقاف إنجيلية وهو الحلم الذي طال انتظاره.

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يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.

ويتم إجراء انتخابات التجديد النصفى، بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020، كما يشترط للترشح بالانتخابات، أن يتم التقدم للترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذي يرغب العضو فى الترشح له.