شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد من قيادات الوزارة، بالمقر البابوى بالعباسية، كما ضم الوفد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة، من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين حيث يتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي.

ويتم دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة 3 مترجلين.

من جانبه، أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات، إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

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واختتم البطريرك: أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية.

كانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس بحضور 8 وزراء ومندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية حيث شارك في الاحتفال وزراء التموين والتضامن الاجتماعي والهجرة والإعلام والبيئة والمجالس النيابية.

وتقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالشكر لرئيس الجمهورية على جهود الدولة في تقنين الكنائس غير المرخصة حيث كشف عن تقنين أوضاع 271 كنيسة .

وأضاف خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد: أسست الدولة لنا هيئة أوقاف إنجيلية وهو حلم كان بعيد المنال، واستشهد بأحد أقوال المفكر اللاهوتى الأرثوذكسى القمص متى المسكين إذ قال زكى إن حد أهم معانى ميلاد المسيح إنه يعطي معنى مختلف وجديد للحياة فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية، إنها طريقة للعيش لتقبل الآخر.

وأضاف فى كلمته : يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان.