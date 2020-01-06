شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اتفاقية تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية وهيئة الاستشعار من البعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول توقيع كل من الدكتورة علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور محمد بيومى زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة، بحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والسادة أعضاء مجلس الهيئة، وبعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، تهدف الاتفاقية إلى وضع خطة عمل مشترك فى مجالات تبادل الخبرات والبحوث العلمية، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، ووضع برنامج زيارة الطلاب وتدريبهم بالهيئة، بالإضافة إلى المشاركات العلمية في توصيف المقررات الدراسية وتدريسها، وإنشاء معامل متخصصة، فضلاً عن التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية، واستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين.

والجدير بالذكر أن الهبئة تقوم بالعديد من مجالات العمل، ومنها: التصوير الجوي، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والصور الجوية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة مثل (المسح الجيولوجي، الثروة المعدنية، التربة، الثروة السمكية وغيرها)، ومتابعة التقدم العلمي العالمي والتطور الفني في مختلف مجالات وأنشطة الهيئة، وإجراء الدراسات الخاصة بإستكشاف وإدارة موارد الثروات الطبيعية، وكذلك إعداد الكوادر العلمية والفنية في التخصصات التى تحتاجها مشروعات وخطط التنمية البحثية.

وعلى جانب تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لانطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وتحت عنوان رؤية المستقبل النسخة الثانية والذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 2 إلى 4 ابريل 2020 بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.