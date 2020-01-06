شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: طوارئ بمجازر القاهرة وحملات بأسواق اللحوم والمطاعم خلال عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على أسواق ومحال ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك للتأكد من المعروض وسلامة اللحوم ومنتجاتها، والرقابة على المطاعم والفنادق التي تقدم الماكولات ذات الأصل الحيوانى فى أعياد الميلاد، خاصة مع زيادة الطلب.

وقال الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد ، تم تشكيل لجان تفتيشية من ادرة المجازر ومنافذ البيع على منتجات اللحوم والاسماك، وتشديد الرقابة للتأكد من المعروض وسلامته ، بالإضافة الى تكثيف عمل مجازر اللحوم بالقاهرة، منها 6 مجازر لحوم ، و54 مجزر دواجن آلى، ومتابعة المطاعم والفنادق التي تقدم المأكولات ذات الأصل الحيوى ، وإلغاء كافة الإجازات .

قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك حملات مرورية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد .

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وأضاف "حسن الجعوينى"، أن الحملات التفتيشية البيطرية مستمرة تباعا على أسواق تداول وبيع اللحوم وتشديد الرقابة على المجازر، بالاشتراك مع الوزرات المعنية للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تتخذ جميع المتبعة بتفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

وأضاف تقرير الهيئة، أن هناك تنسيق دوريا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.