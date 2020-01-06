شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف ..حرائق أستراليا خارج السيطرة.. مقتل 23 شخصا ونفوق نصف مليار حيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال الحرائق تلتهم مساحات شاسعة من الأراضى فى أستراليا منذ بداية موسم الحرائق فى سبتمبر الماضى، لتتسبب فى أزمة بيئية كارثية، خاصة بعد نفوق ما يقرب من 500 مليون حيوان من بينهم حيوانات الكوالا التى تشتهر بها أستراليا، وسط تحذيرات السلطات بأن الأسوأ لم يأت بعد.

إليكم 12 معلومة عن حرائق غابات أستراليا

1- بدأت الحرائق سبتمبر 2019 وتوقعات باستمرارها لمدة شهرين آخرين

2- تم إجلاء عشرات الآلاف إلى الساحل حيث تشهد البلاد أسوأ حرائق للغابات في تاريخها

3- نفوق ما يقرب من 500 مليون حيوان ومخاوف من اختلال النظام البيئى

4- أودت بحياة 23 شخصا وفقدان وإصابة العديد ودمرت أكثر من 1300 منزل

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5- دمرت محمية فليندرز تشيز بالكامل تقريبا فى جزيرة الكنجر التى تضم هذا الحيوان وحيوان الكوالا

6- الحكومة استدعت 3 آلاف جندى للمساعدة فى تعبئة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد

7- احتراق 3 ملايين هكتار من ولاية نيو ساوث ويلز فى الأشهر الأخيرة و800 ألف من ولاية فيكتوريا

8- وصلت درجات الحرارة في ديسمبر إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية

9- السلطات تحذر أن الأسوأ لم يأت بعد وسط توقعات بحدوث عواصف رعدية الأيام المقبلة

10- 16 حريقا مشتعلا فى فيكتوريا بمستوى حالة الطوارئ أو الإجلاء

11- 12 حريقا مشتعلا فى نيو ساوث ويلز بمستوى حالة الطوارئ

12- 100 حريق مشتعل بولايات أخرى.. وحرائق جديدة فى الاشتعال فيما خرجت أخرى عن السيطرة