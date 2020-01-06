شكرا لقرائتكم خبر عن رجال المسطحات المائية ينقذون 18 مواطنا تعطل بهم أتوبيس نهرى فى النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال المسطحات المائية، بمديرية أمن أسيوط، فى إنقاذ 18 راكبا عقب تعطل أتوبيس نهرى كانوا يستقلوه فى عرض النيل.
كان قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغًا بسير "أتوبيس نهرى" بشكل غير منتظم، على الفور انتقل رجال البيئة والمسطحات بالمديرية لمحل البلاغ وتبين وجود عطل بمحرك أحد الأتوبيسات النهرية "يستقله 18 مواطنا، يتجه من منطقة الوسطى بدائرة مركز شرطة الفتح إلى مرسى العبارات النهرية بدائرة قسم ثانٍ أسيوط، مما يؤدى إلى عدم تحكم السائق ويعرض حياة مستقليه للخطر.
ونقلت قوات المسطحات المائية الركاب بواسطة "لنشات" الإنقاذ التابعة لإدارة شرطة البيئة والمسطحات وأمكن إخراجهم جميعًا دون حدوث ثمة إصابات، كما تم سحب "الأتوبيس النهرى" إلى الجهة الشرقية لنهر النيل لعمل الصيانة اللازمة له.
وأبدى المواطنين شكرهم لرجال الأمن لسرعة انتفالهم والتعامل الفورى مع البلاغ، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا"، حيث جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال المسطحات المائية ينقذون 18 مواطنا تعطل بهم أتوبيس نهرى فى النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.