شكرا لقرائتكم خبر عن رجال المسطحات المائية ينقذون 18 مواطنا تعطل بهم أتوبيس نهرى فى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال المسطحات المائية، بمديرية أمن أسيوط، فى إنقاذ 18 راكبا عقب تعطل أتوبيس نهرى كانوا يستقلوه فى عرض النيل.

كان قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغًا بسير "أتوبيس نهرى" بشكل غير منتظم، على الفور انتقل رجال البيئة والمسطحات بالمديرية لمحل البلاغ وتبين وجود عطل بمحرك أحد الأتوبيسات النهرية "يستقله 18 مواطنا، يتجه من منطقة الوسطى بدائرة مركز شرطة الفتح إلى مرسى العبارات النهرية بدائرة قسم ثانٍ أسيوط، مما يؤدى إلى عدم تحكم السائق ويعرض حياة مستقليه للخطر.

ونقلت قوات المسطحات المائية الركاب بواسطة "لنشات" الإنقاذ التابعة لإدارة شرطة البيئة والمسطحات وأمكن إخراجهم جميعًا دون حدوث ثمة إصابات، كما تم سحب "الأتوبيس النهرى" إلى الجهة الشرقية لنهر النيل لعمل الصيانة اللازمة له.

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وأبدى المواطنين شكرهم لرجال الأمن لسرعة انتفالهم والتعامل الفورى مع البلاغ، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.