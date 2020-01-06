شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مجلس الدولة: رجال القوات المسلحة الأبطال كالطود العظيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، اصطفافه والشعب المصري، في أوقات الأزمات مع القيادة العسكرية، والجيش المصري الجسور، صفا واحد كالبنيان المرصوص، في كل ما من شأنه أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.
وأضاف النادي خلال بيان صحفي له اليوم، أن مجلس الادارة لا ترجحه مرية ولا التباس، مؤكدا ان رجال القوات المسلحة الأبطال كالطود العظيم.
وتابع: من عادى قواتنا المسلحة سوف يكبكبوا لا صريخ لهم ، واختتم البيان داعيا الله أن يصون لمصر أمنها واستقرارها.
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