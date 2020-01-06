شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: الكتل الحجرية المكتشفة بقرية دنديط بالدقهلية بها نقوش هيروغليفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام اثار محافظة الدقهلية صباح اليوم الإثنين إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمعاينة الكتل الحجرية التى تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحى فى المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية، وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعاينة اثبتت اثرية الكتل الحجرية، التى تم اكتشافها ملقاه بالرديم الناتج عن الحفر على عمق 4 متر تقريباً، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الالباستر عليهما نقوش بالهيروغليفيه؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد 108 سم طول، 64 سم عرض، 30 سم سمك، والثانية بأبعاد 80 سم طول، 64 سم عرض، 24 سم سمك، أما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من اية نقوش وبأبعاد 68 سم طول، 45 سم عرض، 40 سم سمك، مما يحتوى الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثله في شقف الفخار.+

وأكد وزيرى أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي و تخصيص بعثة اثرية علمية للقيام بحفائر انقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبأه من أسرار.



وعثر عمال بمشروع الصرف الصحى فى قرية "دنديط" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على أحجار كبيرة، عليها نقوش تشبه اللغة الفرعونية، وقد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من مسئولي الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية دنديط التابعة لدائرة المركز، على أحجار مرسوم عليها نقوش تشبه الرسومات الفرعونية، مما يشتبه فى أثريتها.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحفر، وتبين أن الحفر بجوار مقابر القرية، ووجود أحجار كبيرة، وعليها مخطوطات ورموز تشبه الفرعونية، من عمق حوالي 4 أمتار حتى 15 مترا.

وأكد شهود العيان، أن القرية موثق احتوائها على آثار فرعونية، وبها موظفين تابعين لوزارة الآثار، وقررت الأجهزة الأمنية إيقاف أعمال الحفر، ووضع حراسة أمنية على المكان، لحين الانتهاء من فحصها، وأخطرت منطقة آثار الدقهلية لفحص الأحجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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الكتل الحجرية التي عثر عليها بقرية دنديط (3) - Copy



الكتل الحجرية التي عثر عليها بقرية دنديط (1) - Copy



الكتل الحجرية التي عثر عليها بقرية دنديط (2) - Copy



