مصادر : محمد صلاح لم يؤكد حضوره احتفالية توزيع جوائز الكاف بالغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر سياحية ضمن فريق عمل تنظيم حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته غدا الثلاثاء بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، أن النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنحليزي، لم يؤكد حتي الأن حضوره الحفل.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أنه في حالة حضوره ستصل الطائرة الخاصة التي تقله لمدينة الغردقة صباح غدا الثلاثاء من إحدي المطارات الإنجليزية.
ويعد محمد صلاح ضمن الثلاثة المرشحين للحصول علي جائزة أفضل لاعب في افريقيا، مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول وكذلك رياض محرز الجزائري لاعب نادي مانشستر سيتي، حيث يتنافس الثلاثة علي تلك الجائزة والتي حصل عليها محمد صلاح العامين السابقين.
يذكر أن هناك حالة ترقب كبير ينتظره العالم لمشاهدة البث الحي لحفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا المقرر إقامته بفندق سيتادل الباتروس، بمنطقة سهل حشيش، والمتوقع أن يشاهده مليار و200 شخص عبر 150 محطة فضائية حول العالم، وصل طاقمها بالتنسيقات مع الكاف فضلا عن الصحف العالمية المتابعة للحدث من مدينة الغردقة عاصمة السياحة العالمية وضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.
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