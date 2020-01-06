شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم على رأس وفد من الاتحاد الأفريقى لإجراء مباحثات مع الخارجية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، بزيارة عمل رسمية إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية ، لإجراء لقاءات مع مسئولي الخارجية الأمريكية حول الموضوعات التى يتناولها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي مع الولايات المتحدة، فى إطار التعاون الاستراتيجي بينهما، وفى مقدمتها مناقشة وتبادل الآراء مع ممثلي الحكومة الأمريكية حول كيفية تعزيز التعاون في برنامج بناء القدرات في قواعد سيادة القانون الذى يهدف إلى دعم قدرات موظفى المفوضية فى هذا المجال، والأمن البحري، وحقوق الإنسان مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد، وكذلك التطورات فى إنشاء المحكمة الهجين لجنوب السودان.

والتقى الوفد بالسفيرة ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشرق إفريقيا والسودان ، ومكتب الشئون الأفريقية ، و السفير سكوت بوسبي ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ، و جيمس فيجيل جونيور ، كبير المستشارين ، للجريمة السيبرانية وحقوق الملكية الفكرية ،وممثلين عن مكتب العدالة الجنائية العالمية ومكتب شئون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي.



نجم خلال اللقاء

ناقش الجانبان ، من بين أمور عدة أمور ، تنفيذ خطاب الاتفاق الذي أبرم مؤخرا لدعم مبادرات الاتحاد الأفريقي بشأن سيادة القانون، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة، والميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية في أفريقيا وملاحقها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر، واستكشفا إمكانيات التعاون في بناء القدرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، من أجل مكافحة السرقات التي تشمل مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وكذلك التعاون لمكافحة الأدوية الدوائية المزيفة.

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وخلال الزيارة ناقش الوفد مع مكتب العدالة الجنائية العالمية ومكتب شئون السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ مشروع المحكمة المختلطة "الهجين "لجنوب السودان وتطوراته.

وقدمت السفيرة نجم تحديثًا موجزًا ​​عن التقدم المحرز في المشروع والأنشطة المخططة لعام 2020، وأشارت إلى أن مكتب المستشار القانوني في عام 2020 سيولي مزيدًا من الاهتمام للجوانب التقنية للمشروع بما في ذلك توضيح التوجيهات القانونيةوالسياسية ذات الصلة بالمحكمة المختلطة تمشيا مع أفضل الممارسات للمحكمة الجنائية المخصصة لمثل هذا النوع من المحاكم والجرائم التي تنظرها .



نميرة نجم قبل اللقاء

ضم وفد مفوضية الاتحاد والذى شارك في المباحثات مع مسئولي الحكومة الأمريكية المحامون لامى اومالى ،ولاجزيبر بيكيليه ،وجلوريوز كينكيندى من مكتب المستشار القانوني للإتحاد ، سيرافين موراهيموميو من بعثة مفوضية الاتحاد الافريقي لدى الولايات المتحدة .