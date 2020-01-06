شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام شديد على كوبرى أكتوبر باتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، زحاما مروريا وتكدس للسيارات، وذلك فى الاتجاه القادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر، وتزداد الكثافات المرورية تحديدا على الكوبرى فى المنطقة أعلى رمسيس والتحرير.

وتبدأ الكثافات المرورية منذ مطلع الكوبرى فى الدقى وتستمر حتى مخرج رمسيس ، فيما تبدأ بعذ ذلك هذه الكثافات فى الانخفاض، ليشهد الكوبرى بعد مخرج رمسيس وحتى نهايته فى مدينة نصر سيولة مرورية.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وتواجدت كثافات متحركة على الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظموصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

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وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.