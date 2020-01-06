شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد بارد وأمطار رعدية على السواحل والحرارة "صفر" فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء، نشاط للرﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة الغربية ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 5 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة، سانت كاترين العظمى 9 درجة والصغرى صفر درجة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار .