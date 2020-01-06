شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر " الخليج 365" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها إعلان الفنانة الكبيرة أصالة انفصالها عن زوجها طارق العريان ، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى .

15جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات للجرام

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الاثنين 6 يناير 2020 ارتفاعا كبيرا فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر، إذ ارتفعت الأعيرة المختلفة حوالي 15 جنيها للجرام، فى ظل زيادة كبيرة في سعر أوقية الذهب عالمياً، حيث سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعات ملحوظة بنسبة تجاوزت 3.2% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.

الرئيس السيسي يهنىء أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين - "الأخوة والأخوات..أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أفواج من السائحين يشهدون تعامد الشمس على معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر

شهد عدد من السائحين والمصريين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس فى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى محافظة الأقصر، وذلك وسط أجواء من البهجة لرصد تلك الظاهره بصورة سنوية.

الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

مرصد الإفتاء: العالم تعرض لـ1000 هجوم إرهابى راح ضحيتها 14 ألفًا فى 2019

أطلق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تقرير الإرهاب السنوى لعام 2019، وأكد التقرير السنوى أن عام 2019 شهد أكثر من (1000) عملية إرهابية فى أكثر من (42) دولة، راح ضحيتها أكثر من (13688) شخصًا ما بين قتيل وجريح، حيث سقط ما يقارب (6748) قتيلًا و(6940) مصابًا جراء تلك العمليات، يأتى ذلك فى ظل العديد من المتغيرات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

أمطار وعاصفة وصقيع بطقس الـ96 ساعة المقبلة

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من اليوم الإثنين ولمدة 96 ساعة مقبلة حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تمتد لعدة مناطق متفرقة.

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رئيس الوزراء يبحث فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً؛ لمناقشة سُبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل اليوم الاثنين الموافق 06/01/2020 هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، حيث أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او إصابات، وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى:

مباحثات مصرية ـ أردنية فى الرياض بين شكرى والصفدى

قام وزير الخارجية سامح شكري، فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الليلة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة، من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين حيث يتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي.

التعاون الدولى: وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يزور مصر يناير الجارى

بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014،

رصيف "محافظ الجيزة" ينهار بعد أسبوع من تركيبه بتكلفة 20 مليون جنيه

تعرضت الأرصفة الجديدة فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى للانهيار، بعد أن قامت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بإزالة الأرصفة القديمة، التى لم تكن بها أى مشكلات.

وزيرة الصحة: فحص 30 ألف مواطن أفريقى من فيروس "سى" بـ3 دول

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 30 ألفًا و632 مواطناً أفريقياً بكل من دول جنوب السودان، تشاد وإريتريا، وتقديم العلاج بالمجان لـ376 مواطناً، وذلك منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي