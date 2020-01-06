شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..رصيف "محافظ الجيزة" ينهار بعد أسبوع من تركيبه بتكلفة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الأرصفة الجديدة فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى للانهيار، بعد أن قامت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بإزالة الأرصفة القديمة، التى لم تكن بها أى مشكلات.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” تعرض الأرصفة للانهيار وسقوط بلاط الأنترلوك بشارع البطل، وذلك بعد مرور أسبوع واحد من تركيبها بمعرفة محافظة الجيزة.

وأعرب المواطنون عن استياءهم لـتعرضهم للوقوع من على الأرصفة أثناء الصعود والهبوط بعد انهيار الأرصفة، برغم مرور وقت قصير على تركيبها، مؤكدين سوء المواد المستخدمة في التركيب، وعدم اهتمام المقاول بعمليات التشطيب النهائي.

كانت محافظة الجيزة قد أعدت خطة لتطوير شارع البطل أحمد عبد العزيز، والتي بدأت منذ 4 أشهر ومازالت مستمرة حتى الأن، حيث قامت المحافظة بإزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الانتر لوك، وهو ما أدى لاستياء البعض من سكان الشارع، وذلك لأن أغلب أرصفة الشارع كانت مرصوفة بالرخام والجرانيت على نفقة ملاك العقارات وأصحاب الشركات الموجودة بطول الشارع.

كما تم تغيير أعمدة الإنارة التى كانت موجودة بالشارع ورفعها ووضع أعمدة أخرى بدلا منها، بالإضافة إلى تغيير كابلات الإنارة المتصلة بها، وكذلك تم رفع بلاط الانتر لوك الموجود بأرصفة الجزيرة الوسطى للشارع وتكسير البلدورات ووضع أخرى مكانها بالإضافة إلى وضع انتر لوك جديد بالرصيف.

كانت المهندسة نجوى السيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، قد أكدت في وقت سابق ، أنه من المقرر أن يتم تسليم الشارع مطور بالكامل في يناير الحالى، وهو موعد التسليم المحدد للمقاول، وفى حالة تأخر التسليم سيتم فرض غرامة مالية لكل أسبوع تأخير حسب ما نص عليه القانون.

وأضافت مدير طرق الجيزة، أن أعمال التطوير بالشارع تشمل تجديد أعمدة الإنارة بالكامل وتحديث الإنارة للمبات الليد، وإعادة تبليط الأرصفة بلون موحد وتجديد الحدائق بالجزر الوسطى بالشارع، وكذلك سيتم رصف الشارع بالكامل بعد كشط الطبقة الموجودة .

وأوضحت أن إجمالى تكلفة تطوير شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشارع شهاب، 20 مليون جنيه، شاملة كل الأعمال، مشيرة إلى أنه تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتم رصف كل الأرصفة بلون موحد وبارتفاع ومنسوب موحد لتسهيل المرور للمشاة على الرصيف.



أرصفة شارع البطل تتعرض للانهيار بعد تطويرها



انهيار الأرصفة انهيار الأرصفة



المواطنون يتعرضون للسقوط بعد انهيار رصيف شارع البطل

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الأرصفة المنهارة



انهيار رصيف شارع البطل وسقوط بلاط الإنتر لوك



انهيار رصيف شارع البطل وسقوط بلاط الإنتر لوك



انهيار رصيف شارع البطل



تعرض المواطنون للوقوع بعد انهيار الرصيف



سقوط بلاط الأنتر لوك بالشارع



سقوط بلاط الأنتر لوك بعد انهيار الرصيف



سقوط رصيف البطل أحمد عبد العزيز بعد تطويره



