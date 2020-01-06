طالب يثأر من زميله.. أمن البحيرة يكشف غموض مقتل طالب المحمودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، لغز مقتل طالب والتخلص من جثته في مصرف بمركز المحمودية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، بدافع الانتقام.

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة "طالب -مُقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية" بأحد مصارف المياه مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة، وبها جروح طعنيه متفرقة، وآثار دماء بحافة ترعة المصرف، وبسؤال والده قرر خروجه صحبة صديقه "طالب -مُقيم بذات العزبة" وعدم عودته.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "صديق المجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بين عائلة المجني عليه وعائلته، نتج عنها وفاة أحد أطراف عائلته وتم التصالح فيها عرفياً بين العائلتين، فعقد العزم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لاعتياده استفزاز مشاعره إبان واقعة القتل المشار إليها، فاستدراجه بدعوى شحن رصيد لهاتفه المحمول وحال سيرهما بالطريق المجاور للترعة غافله وطرحه أرضاً ثم باغته بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأودى بحياته، وقام بإلقاء جثته والأداة المستخدمة بالترعة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.