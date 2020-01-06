ضبط صاحب مخزن سجائر بحوزته 2 طن تبغ مجهول المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "صاحب مخزن تبغ سجائر- كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون" لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازة كميات كبيرة من مستلزمات السجائر، والتبغ مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بداخل المخزن على "2,050 طن تبغ سجائر -5000 عبوة مضغ -30000 فلتر سجائر" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. Advertisements وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على القطاعات التموينية ومكافحة كافة صور الغش التجاري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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