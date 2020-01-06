شاهد عيان يروي مشاهد الرعب في حادث جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

روى شاهد عيان اللحظات الأولى لحادث تصادم مروع أمام جامعة القاهرة، الإثنين، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم طالبات.

وقال شهاد عيان إنهم فوجئوا بسيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة حكومية "محافظة القاهرة" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل.

"العربية النقل عجبنت الميكروباص".. يصف الشاهد الحادث بأنه الأصعب له طيلة حياته، مشيرا إلى أن حالة ذهول أصابت الجميع مع افتراش المصابين الأرض "كانوا على الرصيف" لكن المشهد الأشد تأثيرا في نفوس الحضور كان "مخ بعض الضحايا انفجر على الأرض".

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بدورها، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري لملاحظة الحالة والتدخل حل وجود أي طارئ وانتشال الركاب من داخل السيارة التي تهشمت.

وانتقلت قسم شرطة الجيزة وإدارة المرور إلى مكان الحادث، وعزز اللواء محمود عبد الرازق الخدمات المرورية لحين رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

وفرضت قوات الشرطة بفرقة غرب الجيزة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث، والتحفظ على قائد السيارة النقل؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.