بصحبته 3 أطفال.. ضبط صاحب مصنع يستغل الأحداث للعمل مقابل أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع، يستغل الأطفال الأحداث في العمل بمصنعة مقابل التحصل على أموال. معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام "صاحب مصنع حقائب حريمي-بدائرة قسم شرطة الأزبكية - مقيم بمحافظة الجيزة" باستغلال الأطفال الأحداث في العمل داخل مصنعه بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبطه وبصحبته "3 أطفال-لم يتجاوزوا السن القانوني للعمل"، وبسؤال الأطفال أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في العمل بالمصنع نظير التحصل منه على مبالغ مالية. بمواجهة المتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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