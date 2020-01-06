- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قام قطاع مصلحة السجون، بعقد عدد من لجان امتحانات، بمناسبة بدء امتحانات "الترم الأول" للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة وعددهم 33 نزيل، داخل ليمان طره، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.
وحرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم، وتنفيذاً لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر "السجون": عقد لجان لنزلاء سجن "ليمان طره" المُلحقين بالكليات- (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.