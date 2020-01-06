"السجون": عقد لجان لنزلاء سجن "ليمان طره" المُلحقين بالكليات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع مصلحة السجون، بعقد عدد من لجان امتحانات، بمناسبة بدء امتحانات "الترم الأول" للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة وعددهم 33 نزيل، داخل ليمان طره، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

وحرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم، وتنفيذاً لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.