ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسيل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة-مقيمين بمحافظة القاهرة" لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك، وقاموا بشراء العقارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات قرابة 10 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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