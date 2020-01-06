تحمل عبارات غير لائقة.. أمن الدقهلية يضبط قائد سيارة بدون لوحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد هوية مالك إحدى السيارات الملاكي، على خلفية تداول صورها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام مالكها بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بها، وتثبيت لوحة مصطنعة تحمل عبارات غير لائقة والسير بها بمدينة المنصورة.

واتضح أن مالك السيارة "طالب جامعي– مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة"، وأمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها "بدون لوحات معدنية – مثبت بها زجاج حاجب للرؤية" بمنطقة توريل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم التحفظ على السيارة واللوحة المصطنعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.