"دماء على الكرسي".. تفاصيل حادث جامعة القاهرة المروع بسبب "لوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة والتحريات ملابسات حادث تصادم بشارع جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، والذي نتج عنه 3 حالات وفاة و7 مصابين حتى الآن.

سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية اصطدمت بأخرى أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة.

الاصطدام القوي أدى إلى انقلاب الميكروباص بنهر الطريق، وتهشمه، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص في الحال، وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج وسط صدمة ممزوجة بحسرة سيطرت على المارة خاصة آثار الدماء على المقاعد.

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قيادات قسم شرطة الجيزة وإدارة المرور انتقلوا إلى مكان الحادث، وعزز اللواء محمود عبد الرازق الخدمات المرورية لحين رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

بدورها فرضت قوات الشرطة بفرقة غرب الجيزة طوقًا أمنيا بمحيط موقع الحادث، والتحفظ على قائد السيارة النقل للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.