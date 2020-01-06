باستثمارات 125 مليون دولار.. مستثمر يطلب أرضا لإقامة مجمع سياحي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء طلباً مقدماً من جانب مستثمر كويتي لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادي؛ وذلك بغرض التوسع في أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحي يضم فندقاً وشققاً فندقية ووحدات إدارية ومركزاً تجارياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، صباح اليوم، إن الدكتور مصطفي مدبولي تواصل مع وزير البترول للتنسيق مع المستثمر، خاصة أن هذه الأرض تتبع وزارة البترول، وشدد رئيس الوزراء على مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطاً بمدى زمني محدد للتنفيذ.​