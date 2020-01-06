رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: سنواجه أي تهديد للأمن القومي بالقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ليبيا دولة عربية مجاورة لمصر تربطها علاقات وروابط قبلية وترتبط ارتباطا وثيقا مع الأمن القومي المصري.
وأكد لمصراوي: أي شيء يؤثر على الأمن العربي يؤثر على أمن مصر القومي، ومصر تدافع بكل قواها الشاملة ضد أي تحديات، وتواجه أي تهديد لأمنها القومي بكل القوة الممكنة طبقا للقانون الدولي".
وأشار عامر إلى أن ما حدث من مناورة بحرية رسالة لمن يحاول الاقتراب بالأمن القومي المصري أنه سيواجه بكل قوة وعزم وعزيمة.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن وحدات من الجيش التركي بدأت بالتحرك بالعفل إلى ليبيا، بحجة الحفاظ على التنسيق والاستقرار في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، نقلًا عن مقابلة لأردوغان لشبكة "سي إن إن".
قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام في ليبيا، وإن الخيار الوحيد لدى الشعب الليبي هو التصدي لأي غزو تركي.
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