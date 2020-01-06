"إسكان النواب" تطالب الحكومة بخطة عاجلة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة عاجلة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي العالقة بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وسرعة الانتهاء منها، على أن تتضمن حصر شامل للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية وتشمل نسب الأعمال التي تم تنفيذها، والاعتمادات المالية اللازمة على أن يكون هناك أولوية في التنفيذ.

وقال "والى"، في بيان اليوم الاثنين، إن هناك قرى تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي الأرضية بها منذ 10 سنوات ولكن حتى الآن معلق العمل بها ولم يستكمل مشروع الصرف الصحى، والمواطنين يعانون بسبب عدم وجود صرف صحي، مما قد يؤدى لخطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وهو ما قد يتسبب إصابات عديدة للمواطنين بالأمراض.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان سبق وأن أوصت بزيادة الاعتمادات المالية للجهاز القومي لمياه الشرب، وذلك للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف العالقة، وحل مشاكل العديد من المواطنين فى مختلف القرى، وكذلك شددت اللجنة على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع للقرى الأشد احتياجًا.

وطالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعطاء أولوية للقرى والنجوع لتغطيتها بشبكات الصرف الصحي العالقة بهما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.