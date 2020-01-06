مصر | نادي قضاة مجلس الدولة: نساند القوات المسلحة في حفظ مصر وأمنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة: نساند القوات المسلحة في حفظ مصر وأمنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار وائل فرحات، أن مجلس إدارة النادي يساند القوات المسلحة ويثق في قدراتها.

وأضاف أن المجلس والشعب المصري يصطفان في أوقات الأزمات مع القيادة والجيش، صفا واحدا كالبنيان المرصوص، في كل ما من شأنه أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها.

وقال: إن أبطالنا رجال القوات المسلحة كالطود العظيم، ومن عاداهم سوف يكبكبوا لا صريخ لهم.