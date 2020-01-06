مصر | استعدادا لعيد الميلاد.. الحماية المدنية تتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لعيد الميلاد.. الحماية المدنية تتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، قبل احتفالات أعياد الميلاد، في جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

كما سيقوم خبراء المفرقعات بعمليات مسح شامل لكافة السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة، منعا لحدوث أي أعمال إرهابية فى ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس، لحين انتهاء الاحتفالات، مع انتشار قوات الأمن للعمل على تيسير الدخول للكنائس وتركيب بوابات الكترونية لفحص جميع الزائرين والمتوافدين على الكنائس.

كما شددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة الكنائس بطوائفها المختلفة، والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لها لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط دور العبادة كما سيتم التنسيق مع المحافظات لمنع تواجد أى إشغالات في نطاقها كما سيتم تأمين أماكن المتنزهات والمنشآت والمزارات السياحية وكورنيش النيل ودور السينما والمسارح والتي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين خلال الإجازات